Allemagne : la Bavière interdit le cannabis lors de l'Oktoberfest, malgré sa légalisation

La Bavière, région du sud de l’Allemagne, souhaite limiter autant que possible la consommation dans l’espace public afin de protéger la santé des enfants. Depuis le 1er avril, l’Allemagne est devenue le plus grand pays de l’Union européenne à légaliser le cannabis.

Sitôt la loi entrée en vigueur, le gouvernement de Bavière a commencé à plancher sur la façon de la restreindre, profitant du fédéralisme allemand qui offre une certaine liberté dans l'application des lois. Il faut dire que cette légalisation ne plaisait pas au ministre-président de la région, le très conservateur Markus Söder.

Plusieurs interdictions ont donc été décrétées : aux terrasses des restaurants et cafés, dans certains parcs et jardins et lors des fêtes populaires. L’Oktoberfest, la célèbre fête de la bière de Munich, qui réunit chaque année cinq à six millions de visiteurs, sera donc cet automne une zone sans cannabis.

Le président de la région assure que ces interdictions sont prises pour "mieux protéger les enfants et les jeunes". Il a également prévu une amende de 1 000 euros pour quiconque serait surpris avec un joint en présence d’un mineur. D’autres régions, comme la Rhénanie du Nord-Westphalie et la Hesse, pourraient emboîter le pas à la Bavière et décréter à leur tour des interdictions.