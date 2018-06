Allemagne : l'île de Juist, un paradis du Nord

C'est une langue de sable posée sur la mer du Nord. Une plage immaculée battue par les vagues et les vents. L'île de Juist, en Allemagne, est le rendez-vous des amateurs de grand air et de grands espaces. "C'est intact, on ne peut pas la comparer avec d'autres îles", s'émerveille un touriste. Hors du temps, l'île de Juist n'est pas hors d'atteinte des éléments. La dune de 17 kilomètres de long bouge constamment.

Aucune voiture

Protéger les dunes contre la lente montée des eaux pour sauver l'île est un combat quotidien. Des barrières naturelles sont régulièrement édifiées à l'aide de branchages plantés dans le sable. La mairie cherche à sensibiliser les touristes. Dans le village d'ailleurs, aucune voiture ne circule, uniquement des charrettes tirées par des chevaux. L'objectif fixé : une empreinte carbone neutre en 2030.

Le JT

Les autres sujets du JT