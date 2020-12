Allemagne : face à la hausse des cas de Covid-19, Angela Merkel appelle à de nouvelles restrictions

Mercredi 9 décembre, Angela Merkel était très émue en s'adressant aux députés allemands. Face à la flambée des contaminations au Covid-19, la chancelière allemande a appelé à de nouvelles restrictions. "Si nous avons trop de contacts à Noël et après, et si cela signifie que c'est le dernier Noël avec les grands-parents, alors nous aurons échoué. On ne peut pas se le permettre", a-t-elle expliqué.



20 000 contaminations par jour

En Allemagne, 590 personnes sont mortes en l'espace de 24 heures, et 20 000 contaminations quotidiennes ont été enregistrées. Le pays, salué pour sa gestion de la première vague, semble cette fois en grande difficulté. En Allemagne, ce sont les régions qui ont le dernier mot sur les restrictions, et certaines traînent des pieds. D'autres, au contraire, comme la Bavière, ont décidé de donner un tour de vis supplémentaire. À partir de mercredi, le confinement sera plus strict, des couvre-feux locaux seront mis en place et les écoles seront fermées.