Allemagne : des communes ultra-riches grâce aux impôts des entreprises

Les signes ne trompent pas. À Unterföhring, ville de banlieue de Munich, en Allemagne, l'argent coule à flot : la médiathèque est flambant neuve, les chantiers se comptent par dizaines. Ici, les crèches sont gratuites, exception en Allemagne, et il y a de la place pour tout le monde. Cette ville de 12 000 habitants est l'une des plus riches d'Allemagne, elle dispose de 440 millions d'euros dans ses caisses. Ce trésor provient des grandes entreprises qui y sont installées. Elles ont payé 100 millions de taxes professionnelles l'année dernière, soit les deux tiers du budget de la commune qui peut ainsi faire quelques folies. Un projet gigantesque est dans les clous : quatre gymnases et un vaste ensemble scolaire, pour 150 millions d'euros. La mairie a lancé 52 projets cette année, sans s'endetter. La ville ne compte pas, elle régale, et les habitants approuvent, ils ne payent presque pas d'impôts locaux.

Dépenser avec parcimonie ?

Il y a peu, la municipalité de Pullach im Isartal a voulu lancer un vaste projet de logements sociaux, 22 logements pour un coût de 10 millions d'euros. Le conseil municipal a consulté les habitants par référendum, le "oui" l'a emporté. Cette rigueur permet aux communes ultra-riches d'envisager sereinement l'avenir. Le jour où des difficultés économiques surviendront, il y aura toujours de l'argent dans les caisses.

