Allemagne : ce que l'on sait des attentats qui ont fait neuf morts à Hanau

Neuf personnes ont été tuées dans deux fusillades dans le centre de l'Allemagne, mercredi 19 février dans la soirée, a annoncé la police. Ces attentats, qui ont visé deux bars à chicha à Hanau, à quelques kilomètres de Francfort, ont également fait plusieurs blessés graves, selon des médias locaux.

L'auteur présumé des faits a été retrouvé mort à son domicile, ont précisé les forces de l'ordre et le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire, jeudi matin. Franceinfo résume ce que l'on sait ces attentats.

Deux attaques distinctes ont été menées à Hanau, mercredi soir. "A ce stade, la police peut seulement confirmer que huit personnes ont été mortellement blessées", ont indiqué dans la nuit les autorités, dans un communiqué. Une personne grièvement touchée a succombé à ses blessures jeudi matin, portant le bilan de ces fusillades à neuf morts, selon un porte-parole de la police.

Les premiers tirs ont visé un bar à chicha, le Midnight, au cœur de cette ville d'environ 90 000 habitants. Selon la police, au moins une personne a été grièvement blessée sur ce premier site, vers 22 heures. Des témoins, cités par des médias locaux, ont rapporté avoir entendu une dizaine de coups de feu.

L'auteur présumé a ensuite quitté en voiture ce premier site en direction de la Kurt-Schumacher Platz, dans le quartier de Kesselstadt, selon la police. Il aurait sonné à la porte du second bar et tiré sur des personnes présentes dans la zone fumeur, tuant cinq personnes, dont une femme, selon des informations de Bild. Le quotidien allemand affirme que certaines des victimes seraient d'origine kurde.

"Les victimes sont des gens que nous connaissons depuis des années", a réagi le fils du gérant du bar, cité par l'agence DPA. Deux employés figurent parmi les victimes, selon ce témoin, absent comme son père au moment des tirs. "C'est un choc pour tout le monde."

Un important dispositif policier a été déployé après les fusillades à Hanau, pour retrouver le suspect. Un journaliste de l'AFP sur place a vu une trentaine de voitures de police partir du commissariat local et, selon des témoins, des policiers lourdement armés ont été déployés dans la ville. Selon Deutsche Welle (lien en anglais), les forces de l'ordre ont "réussi à trouver l'adresse du suspect grâce à des témoignages concernant la voiture dans laquelle il a pris la fuite".

L'homme soupçonné d'être l'auteur de la tuerie a été retrouvé mort quelques heures après la double attaque, aux côtés d'un autre corps non identifié. "L'auteur présumé a été trouvé sans vie à son domicile à Hanau. Les forces d'intervention spéciale de la police y ont de plus découvert un autre corps. L'enquête se poursuit. Actuellement, il n'y a pas d'indication selon laquelle il y aurait d'autres auteurs", a écrit sur Twitter la police du sud-est du Land de Hesse, où se trouve Hanau.

