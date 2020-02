Allemagne : huit personnes tuées dans deux fusillades visant des bars à chicha, près de Francfort, le tireur présumé retrouvé mort à son domicile

La police s'est lancé dans une opération de grande ampleur avant de retrouver le suspect à son domicile. Ce dernier, ainsi qu'une autre personne, était mort.

Nuit d'horreur à Hanau, une ville de 90 000 habitants, située dans le centre de l'Allemagne, près de Francfort. Au moins huit personnes ont été tuées, mercredi 19 février, dans deux fusillades ayant visé des bars à chicha.

A l'issue d'une vaste opération de recherche dans la ville, le corps de l'auteur présumé des tirs, ainsi que celui d'une autre personne, ont été retrouvé par la police au domicile du suspect, a annoncé jeudi 20 février la police allemande. "Il n'y a aucune indication que d'autres suspects étaient impliqués", a-t-elle déclaré sur Twitter dans la nuit.

Selon les médias locaux, au moins cinq personnes ont été gravement blessées lors de ces deux fusillades, ce que ne confirment pas les autorités. "A ce stade, la police peut seulement confirmer que huit personnes ont été mortellement blessées", précise seulement un communiqué.

Deux bars à chicha de la ville

Une première fusillade a visé un bar à chicha, le Midnight, vers 22 heures. Selon la police, au moins une personne a été grièvement blessée sur ce premier site. Des témoins, cités par des médias locaux, ont rapporté avoir entendu une dizaine de coups de feu. Selon les médias locaux, trois personnes ont été tuées devant le premier bar à chicha.

Selon la police, le ou les auteurs auraient ensuite quitté en voiture ce premier site en direction de la Kurt-Schumacher Platz, dans le quartier de Kesselstadt. Une seconde fusillade s'est alors produite, dans un autre lieu, l'Arena Bar. Le tireur aurait sonné à la porte et tiré sur des personnes présentes dans la zone fumeur, tuant cinq personnes dont une femme, selon des informations de Bild, ajoutant que des victimes étaient d'origine kurde.

Le mobile encore inconnu

Le mobile de ces attaques n'était pas encore connu, a précisé un porte-parole de la police. Si l'Allemagne a été ciblée ces dernières années par plusieurs attaques jihadistes, c'est la menace d'un terrorisme d'extrême droite qui inquiète le plus les autorités allemandes. Et ce notamment depuis le meurtre en juin d'un élu allemand pro-migrants, membre du parti de la chancelière Angela Merkel, et l'arrestation, vendredi, de 12 membres d'un groupuscule d'extrême droite soupçonnés d'avoir planifié des attaques de grande ampleur contre des mosquées.

En octobre, un extrémiste de droite négationniste avait tenté de commettre un attentat dans une synagogue de Halle, avant d'abattre une passante et le client d'un restaurant de kébabs, diffusant en direct sur internet ses forfaits.