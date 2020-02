DIRECT. Fusillade en Allemagne : le parquet antiterroriste se saisit de l'enquête sur l'attaque qui a fait neuf morts dans deux bars à chicha

"À l’époque, on me traitait de pute, on m’appelait anonymement sur mon portable pour me traiter de tous les noms possibles et inimaginables."

Le "revenge porn" dont a été victime Benjamin Griveaux est un fléau en augmentation. Le nombre de faits constatés a augmenté de 12% l'an dernier. Les conséquences sont souvent dévastatrices pour la vie privée de ceux qui en font les frais. Iris avait 16 ans quand son ex-petit ami a partagé une vidéo d'elle dénudée.