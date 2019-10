Allemagne : au moins deux morts dans une fusillade en pleine rue à Halle

Une personne a été interpellée, a annoncé la police allemande. Les témoins évoquent la proximité d'un restaurant turc et de lieux de cultes juifs.

Au moins deux personnes ont été tuées en pleine rue à Halle (Land de Saxe-Anhalt, Allemagne), mercredi 9 octobre, dans une fusillade et une personne a été interpellée. Tout le quartier Paulus a été bouclé et la gare centrale de Halle a été fermée.

"Deux personnes ont été tuées à Halle, selon les premières constatations. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Les auteurs présumés se sont enfuis à bord d'un véhicule", a annoncé la police sur Twitter, demandant aux "habitants de rester chez eux". Une personne a été peu après arrêtée, a annoncé la police, sans plus de précisions à ce stade.

Une tentative d'intrusion dans la synagogue et des tirs sur un restaurant turc

Max Privorozki, président de la communauté juive de Halle, a précisé au Spiegel (en allemand) que les auteurs ont tenté d'entrer dans la synagogue mais que les mesures de sécurité mises en place à l'entrée ont permis d'éviter une intrusion. "Il y a actuellement 70 à 80 personnes" dans le bâtiment, a-t-il encore ajouté.

Plusieurs personnes ont également fait état de tirs, dont un de grenade, visant un restaurant turc de kebab. "Un tireur portait un casque et des habits militaires", a témoigné un homme, qui était à l'intérieur, sur la chaîne d'information NTV (en allemand). "Il a jeté une grenade sur le local. La grenade s'est écrasée sur la porte et a explosé", a ajouté ce témoin, encore sous le choc. "L'homme a ensuite tiré au moins une fois dans le magasin, l'homme qui était assis derrière moi a dû mourir. Je me suis caché dans les toilettes et j'ai verrouillé la porte", a-t-il raconté.

Les procureurs fédéraux ont prennent en charge l'enquête après la fusillade, selon les informations du magazine Der Spiegel, une étape de procédure qui indique un lien possible entre l'attaque terroriste et le droit allemand .