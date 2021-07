Allemagne : après un glissement de terrain, la commune d’Erftstadt-Blesem est totalement dévastée

La terre, gorgée d’eau à cause des fortes pluies, a fini par céder et un énorme glissement de terrain s’est produit à Erftstadt-Blessem, près de Cologne en Allemagne. La ville est désormais coupée du monde. L’eau a tout englouti en quelques minutes pour former un cratère géant. Voitures, bâtiments agricoles, maisons, rien n’a résisté. "Il n’y a plus rien, c’est vraiment affreux", déplore un homme.

Un grand nombre de disparus probable

Un autre témoin est désespéré. "On ne peut être que dévasté en voyant cela. On construit toute une vie ici et d’un coup, tout a disparu, c’est terrible". Un autre affiche également son désarroi. "Il y a des gens morts sous la terre, mais on ne sait pas combien", répond-il. Alors que des morceaux de terre continuent de s’effondrer, les premiers repérages ont eu lieu en hélicoptère. Des camions acheminent des bateaux et les pompiers avancent avec prudence. Des centaines de personnes sont sans abri et les disparus pourraient être nombreux.