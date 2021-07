Inondations en Allemagne : la commune d'Erftstadt-Blessem dévastée par un glissement de terrain

C'est comme si la terre avait été éventrée. Auparavant, on trouvait sur la zone sinistrée de Erftstadt-Blessem des terres agricoles, ou un centre équestre. Désormais, dans le cratère aspiré par la boue, on trouve des voitures, des maisons, tout un quartier emporté par un spectaculaire glissement de terrain. Des pans entiers de terre continuent de tomber, dans la soirée du vendredi 16 juillet.

Plusieurs personnes portées disparues

En cause, un puissant torrent d'eau et de boue, qui s'est déversée jeudi 15 juillet dans la commune proche de Cologne, après que la rivière Erft a débordé. Par chance, beaucoup d'habitants ont eu le réflexe de quitter leur maison lorsque l'eau a commencé à monter. "Quand on a vu notre cave inondée jusqu'en haut et que l'eau arrivait dans notre cour nous avons décidé de partir, mais on n'a pas eu de consignes", explique une femme. Les habitants commencent à revenir et découvrent l'ampleur de la catastrophe. "Il y a des gens qui sont peut-être morts, des gens qui vivaient parmi nous", commente un homme. Aucun bilan humain n'a pour le moment été communiqué, mais plusieurs personnes seraient portées disparues.