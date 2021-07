Inondations en Allemagne : l'heure du bilan après les violentes intempéries

Du village de Schuld, en Allemagne, il ne reste plus grand chose d'autre que des maisons en ruines, des routes fracturés et des débris. La pluie a ravagé cette ville verdoyante. "Nous vivons ici depuis plus de 20 ans et on n'a jamais vécu une chose pareille, c'est comme la guerre", témoigne un habitant. Il faudra tout reconstruire, comme dans toutes les communes avoisinantes.



Le bilan humain devrait s' alourdir

À 50 kilomètres de Schuld, l'eau est redescendue mais laisse un paysage défiguré. "J'ai sauté par la fenêtre de ma cuisine et j'ai nagé pendant 300 mètres jusqu'à une maison. Ils m'ont sauvé et j'ai passé la nuit là-bas", explique un habitant qui ne peut toujours pas rejoindre sa maison. "Lorsque l'eau est montée, j'ai entendu quelqu'un crier au secours mais je ne pouvais pas l'aider. J'ai appelé les pompiers mais ils n'ont trouvé personne", témoigne un autre riverain. Ces inondations meurtrières sont sans précédent depuis des décennies. Partout, le grand nettoyage a déjà commencé et les visages sont fatigués. Des centaines de personnes sont toujours disparues, laissant craindre un bilan humain plus lourd encore.