Allemagne : Angela Merkel décroche un accord de gouvernement au prix fort

Angela Merkel a réussi à former un gouvernement de coalition ce mercredi 7 février, après quatre mois et demi de discussions houleuses. "Le visage d'Angela Merkel traduit ce soir plus de soulagement que d'enthousiasme face à cette majorité qui tient à la fois de la carpe et du lapin", explique Alban Mikoczy, correspondant de France 2 à Berlin. "À sa droite, le nouveau ministre de l'Intérieur est issu de la droite dure. Il sera en charge du ministère de l'Immigration et a déjà fait savoir qu'il était contre toute forme de regroupement familial."

Angela Merkel a également fait des concessions, à gauche, à laquelle elle confie les ministères de l'Économie et des finances et des Affaires étrangères. Autre raison de se réjouir pour la France : c'est le fait qu'Angela Merkel accepte un programme plus européen. "Angela Merkel est donc fragilisée, mais cela fait 12 ans qu'elle est au pouvoir en Allemagne. Elle va signer pour quatre années supplémentaires à la chancellerie et pour elle, c'est ça qui compte", conclut le journaliste.

