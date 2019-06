Allemagne : Angela Merkel a de nouveau été prise de tremblements lors d'une cérémonie officielle

La scène a duré environ deux minutes. Angela Merkel a été prise de tremblements, jeudi 27 juin, à l'occasion de la prise de fonction de la nouvelle ministre de la Justice qui se tenait au château de Bellevue à Berlin. Semblant vouloir les contrôler, la chancelière allemande a alors croisé ses bras pendant le discours du président fédéral Frank-Walter Steinmeier. Les tremblements se sont arrêtés quand elle a pu faire quelques pas. Des images captées par la télévision allemande ont été diffusées sur Twitter.

German Chancellor Angela Merkel has appeared unsteady and shaking for the second time in 10 days at a ceremony in Berlin. https://t.co/j1LNqBGVPQ pic.twitter.com/qUY3WeKoRk