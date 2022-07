Allemagne : à Darmstad, un garagiste dépanne en vélo électrique

Si vous passez par l'Allemagne durant vos vacances, vous verrez peut-être arriver un dépanneur équipé d'un vélo électrique. Un mode de déplacement écologique, qui permet également des interventions plus rapides, et souvent tout aussi efficaces pour faire redémarrer les véhicules.

Dans les rues de Darmstad (Allemagne), il enchaîne les interventions, souvent urgentes. Lorsque ce dépanneur arrive sur place, c'est souvent la surprise. Beaucoup s'attendaient à voir arriver une dépanneuse, plutôt qu'un vélo et une remorque. "Je n'aurais pas cru, je craignais qu'il vienne dans un énorme camion. Je préfère le vélo, c'est moins envahissant", confie l'automobiliste.

Tout le nécessaire dans une remorque

Pour un problème basique, comme dans ce cas une batterie à plat, le dépanneur a largement de quoi faire dans sa boîte à outils. "Petites pièces, système d'ouverture du véhicule, clés, kit de réparation des pneus", énumère-t-il. Moins d'une minute plus tard, le problème est en effet réglé. Il parcourt ainsi jusqu'à 60 km par jour dans la ville. "Heureusement, c'est un vélo à assistance électrique, car la remorque est lourde. Mais je n'ai pas de problème, je suis détendu et l'air frais me fait du bien", confie-t-il.