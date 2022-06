Allemagne : 700 personnes évacuées à cause d'un incendie de forêt près de Berlin

Les autorités allemandes ont annoncé dimanche 19 juin avoir évacué près de 700 personnes près de Berlin en raison d'un incendie s'étendant sur près de 100 hectares, alors qu'une vague de chaleur exceptionnelle touche le pays et une partie de l'Europe.

"Trois quartiers" de la ville de Treuenbrietzen, dans la région du Brandebourg qui entoure la capitale allemande, ont été évacués dimanche, selon un porte-parole du district de Potsdam-Mittelmark. Des hébergements d'urgence ont été aménagés dans le bâtiment de la mairie.

Le vent complique le travail des pompiers

L'incendie, qui s'est déclaré vendredi soir, ravage selon les médias locaux une centaine d'hectares dans cette région boisée et rurale, autour de la municipalité de Treuenbrietzen, où vivent près de 8 000 habitants. Le vent, particulièrement fort, accélère la propagation de l'incendie et rend difficile le travail des pompiers. Plusieurs hélicoptères de la police fédérale et de l'armée apportent leur soutien aérien aux pompiers, puisant de l'eau dans un lac proche de la zone, selon des images publiées par la Bundeswehr.