Canicule : Espagne, Italie, Allemagne... La France n'est pas le seul pays d'Europe à suffoquer sous la vague de chaleur

La canicule n'a pas de frontières. Avec 42 °C à Sarragosse (Espagne) et 34 °C à Berlin (Allemagne) enregistrés samedi 18 juin, c'est un arc de chaleur précoce qui se fait ressentir sur une large partie de l'Europe occidentale. Plusieurs régions sont en alerte rouge pour des risques de sécheresse ou d'incendies – en Espagne, par exemple, des milliers d'hectares sont déjà partis en fumée. Franceinfo passe en revue les pays les plus touchés par cette hausse soutenue du mercure.

L'Espagne est en proie aux flammes

Plusieurs incendies se sont déclarés dans la Sierra de la Culebra, un massif montagneux de la région de Castille-et-Léon, près de la frontière avec le Portugal. Les habitants de 14 villages ont été évacués et pas moins de 20 000 hectares ont été réduits en cendre. "Le feu dans cette zone est complètement hors de contrôle en ce moment et la situation est terrifiante", a déclaré le maire d'un des villages menacés dans le journal El Pais (en espagnol). Les pompiers continuaient par ailleurs de lutter contre d'autres incendies à Caudiel, dans la région de Valence, dans le sud-est du pays, mais aussi à Artesa de Segre, en Catalogne, dans le nord-est, où un incendie en cours depuis mercredi a déjà ravagé quelque 1 600 hectares de terrain.

L'Allemagne brûle elle aussi

Cette vague de chaleur inhabituelle pousse les autorités allemandes à surveiller davantage les zones forestières de l'est du pays. Dans le Brandebourg, la région autour de Berlin, le feu a démarré vendredi et s'est étendu en soirée sur environ 60 hectares. Un autre brasier s'est déclaré dans la vallée de Trecktal, au sud-ouest de Berlin, mais l'incendie est sous contrôle, même s'il menace de reprendre en raison de la sécheresse et des températures élevées du sol. Ici, quelque 6,5 hectares de forêt ont brûlé.

L'Italie manque cruellement d'eau

Une sécheresse record met la Lombardie à genoux. Cette région du nord de l'Italie pourrait réclamer l'état d'urgence, alors que de nombreuses municipalités ont déjà ordonné le rationnement de l'eau, rapporte le journal Il Fatto Quotidiano. Par endroits, le remplissage des piscines, l'arrosage des jardins ou encore le lavage des voitures sont interdits jusqu'au 31 août prochain. Surtout, ce sont les récoltes qui sont menacées, alors que le fleuve Pô a atteint son niveau le plus bas depuis 70 ans.

Face à ce désastre, le maire de Milan a proposé de faire baisser les eaux des canaux de la ville pour irriguer les exploitations agricoles aux alentours. "Nous sommes obligés d'intervenir pour donner de l'eau à nos champs, si nous voulons sauver les récoltes", a expliqué Beppe Sala, cité par La Reppublica. Les grands lacs italiens, situés dans le nord du pays, affichent des taux de remplissage inquiétants, aux alentours de 20%, rapporte également le quotidien national.