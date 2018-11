1914-1918 : l'amitié incroyable d'un soldat français avec un soldat allemand

"Léon a 24 ans lorsqu'il part à la guerre", commence Estelle Collin, qui raconte chaque jour un témoignage d'un téléspectateur, dont un ancêtre a connu la Grande Guerre. "Son baptême du feu, c'est la bataille de Charleroi (Belgique), où son régiment est décimé. Léon et ses camarades creusent alors les toutes premières tranchées, le 1er juin 1914. Ce soir-là, le secteur est calme depuis le bombardement allemand de l'après-midi. Soudain, les soldats français entendent du bruit. À une dizaine de mètres seulement, les ennemis."

Des bières, des cigarettes et du vin

"Un camarade de Léon, sans aucune raison, se met à chanter l'hymne allemand de l'époque. Face à lui, un soldat allemand répond dans un français parfait, et entonne la Marseillaise", raconte la journaliste. Et là, l'improbable va se produire. "De part et d'autre, ils décident alors de se retrouver, à l'abri, dans un trou d'obus, comme en terrain neutre. Ensemble, ils vont interpréter la sérénade de Schubert", explique-t-elle. Et l'échange ira même plus loin, car ils vont partager des saucisses, de la bière et des cigarettes, offertes par Karl, ce soldat allemand. Les Français eux, vont offrir un peu de vin, et du pain. Puis, après avoir échangé leurs adresses, ils font le serment de se retrouver après la guerre. En 1918, après quelques lettres, Karl et Léon s'écrivent. Ils ne se reverront qu'en 1936, en Allemagne.

