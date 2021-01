États-Unis : Donald Trump vit ses derniers moments à la tête du pays

Donald Trump s'apprête à quitter la Maison-Blanche. Après un mandat à la tête des États-Unis, l'homme d'affaires va laisser la place à Joe Biden. Pourtant, il continue de faire parler de lui. Lundi 18 janvier, il a ainsi annoncé, à la surprise générale, la réouverture des frontières américaines et la levée des restrictions pour les voyageurs. Un nouvel affront face aux démocrates, un peu plus d'une semaine après l'invasion du Capitole.

Un dispositif particulier pour l'investiture

À la veille de l'investiture de Joe Biden, mercredi 20 janvier, Washington est quasi déserte et a été placée sous haute surveillance. 190 000 drapeaux ont été installés pour l'occasion, mais cette cérémonie sera particulière en raison de la situation sanitaire et du contexte politique actuel. Sur place, la journaliste Emmanuelle Lagarde explique : "D'habitude, plusieurs centaines de milliers d'Américains viennent à Washington y assister. Demain, il n'y aura pas de public (...), pas de grande parade dans les rues de la capitale. L'essentiel sera bien préservé avec la prestation de serment de Joe Biden (...) ainsi que son discours inaugural, prononcé devant trois anciens présidents. Donald Trump, lui, ne sera pas présent, une première depuis 150 ans. Le reste de la fête sera virtuelle, avec une grande émission de télévision présentée par Tom Hanks et par le président lui-même. Une façon pour Joe Biden, malgré ces circonstances très particulières, de s'adresser à tous les Américains".

