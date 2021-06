Après les révélations sur l’espionnage de cadres européens par la NSA, Emmanuel Macron demande des explications

Un consortium de médias européens a révélé, lundi 31 mai, que la NSA, l’agence de renseignement américaine, avait espionné plusieurs cadres européens, dont Angela Merkel. Paris et Berlin demandent des comptes.

C’est une nouvelle affaire d’espionnage entre Européens et Américains. Un consortium de médias européens a révélé, lundi 31 mai, que la NSA avait espionné différentes personnalités françaises, suédoises, norvégiennes et allemandes, dont Angela Merkel, la chancelière de l'Allemagne. Les faits auraient eu lieu entre 2012 et 2014. L’agence de renseignement américaine se serait branchée sur les câbles de télécommunications danois pour espionner de hauts dirigeants européens, avec l’aide des autorités danoises.

Un précédent en 2013

"Ce n’est pas acceptable entre alliés, ça l’est encore moins entre alliés et partenaires européens. Je suis attaché aux liens de confiance qui existent entre Européens et Américains, il n’y a pas de place entre nous pour le soupçon. Nous attendons la clarté complète", a rétorqué Emmanuel Macron. Cette affaire n'est pas sans rappeler les révélations du lanceur d’alerte Edward Snowden en 2013, qui faisait déjà état d’une surveillance de masse de la part de la NSA.