Volcan aux Canaries : un nouvel épisode explosif

La Palma, aux îles Canaries, vit au rythme de l’éruption de son volcan. Si l’on a pu croire à un apaisement, les autorités ont annoncé vendredi 24 septembre dans l’après-midi une nouvelle phase explosive. Dans cet océan de noirceur, une maison épargnée apparaît comme un miracle. La coulée ne l’a pas touchée. En cinq jours, sur les pentes du volcan, la lave a englouti près de 400 habitations, et rayé plusieurs hameaux de la carte. Ces dernières heures, la progression du magma semble ralentir.

Des quartiers évacués

"La vitesse était hier de quatre mètres par heures, avec la mer à plus d’un kilomètre, ça prendra sans doute beaucoup de temps avant que la lave n’atteigne l’eau" explique Pedro Hernandez Perez, chercheur à l’institut volcanologique des Canaries. À l’intérieur du cratère, les explosions s’enchaînent, puissantes. Une nouvelle douche éruptive a été observée et plusieurs quartiers ont été évacués. Les habitants n’ont eu le temps de prendre que leurs animaux de compagnie et quelques affaires. Tous les vols ont été suspendus en raison des épais nuages.