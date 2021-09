Eruption aux Canaries : la lave a atteint l'océan, faisant craindre des gaz toxiques

La rencontre entre la roche fondue et l'eau de mer peut produire des gaz toxiques et des particules nocives.

Le phénomène est redouté des experts, car potentiellement dangereux. La lave du volcan entré en éruption il y a dix jours sur l'île de La Palma, dans l'archipel espagnol des Canaries, a finalement atteint l'océan dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 septembre. "La coulée de lave a atteint la mer à Playa Nueva", a rapporté l'Institut volcanologique des Canaries (Involcan) sur son compte Twitter (en espagnol). Les images diffusées par la télévision locale montrent la lave incandescente pénétrer dans l'eau au milieu d'une grande quantité de fumée.

#ULTIMAHORA: La colada de lava del volcán de La Palma ha llegado al mar a la altura de Playa Nueva.



Imágenes desde el buque Ramón Margalef del Instituto Español de Oceanografía. #lapalma #erupcionlapalma pic.twitter.com/HVJlaVluEr — Conexión BTC Televisión Canaria (@Conexion_BTC) September 28, 2021

Cette rencontre entre la roche fondue à plus de 1 000 °C et une eau de mer qui avoisine les 20 à 25 °C était particulièrement redoutée en raison de la production de gaz toxiques et de particules nocives qu'elle peut entraîner, ce qui la rend potentiellement très dangereuse. Pour cette raison, le gouvernement régional de l'archipel a décrété un "rayon d'exclusion de 2 milles marins" autour de l'endroit d'arrivée de la lave.

Lundi, les habitants de plusieurs quartiers de Tazacorte, un village situé près de la côte, ont également été appelés à se confiner. "L'inhalation ou le contact avec des gaz et liquides acides peut irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires, et peut causer des difficultés pour respirer", a averti l'institut Involcan.