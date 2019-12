VIDEO. Un important incendie dans une usine chimique près de Barcelone, des milliers de personnes confinées

Une immense colonne de fumée noire est visible à plusieurs dizaines de kilomètres, selon France Bleu Roussillon.

Un important incendie s'est déclaré mercredi 11 décembre dans une usine de recyclage de dissolvants et de résidus industriels à Montornès-del-Vallès, près de Barcelone en Espagne, selon les informations de France Bleu Roussillon. Le feu a pris peu avant 8 heures. Les autorités ont déclenché le plan de risque chimique et demandent aux milliers de riverains de se confiner dans leurs habitations.

⚠️En relació a incendi industria #Montornès. #ProteccioCivil DEMANA

✅ Confinament (tancar-se en edifici i tancar finestres/portes) #Montornès #Montmeló #Martorelles #VilanovadelVallès

✅ Si fora d'aquesta zona hi ha fum, confineu-vos

✅ No us desplaceu a la zona

RT si us plau pic.twitter.com/TLi0Jn8Dmn — Protecció civil (@emergenciescat) December 11, 2019

Un immense panache de fumée noire se dégage du bâtiment, des images qui rappellent celles de l'incendie de Lubrizol à Rouen, le 26 septembre dernier. Les flammes atteignent une hauteur impressionnante et le panache de fumée est visible à plusieurs dizaines de kilomètres, indique France Bleu Roussillon.

Le feu a démarré vers 7h45 dans l’usine chimique Derpin. Les pompiers ont été immédiatement submergés d’appels. Dans les communes de Montornès, Montmeló, Martorelles et Vilanova del Vallès, les autorités locales demandent à la population de fermer les portes et les fenêtres et de stopper les ventilations et les climatiseurs. Pour l’heure, aucun blessé n’est à déplorer.