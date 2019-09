VIDEO. Espagne : un portable s'échappe dans des montagnes russes, un touriste le rattrape en plein vol

Il a réalisé le geste parfait. Un touriste néo-zélandais a réussi à attraper en plein vol un téléphone portable qui s'était fait la malle dans des montagnes russes d'un parc d'attractions en Espagne, rapporte le site Stuff (en anglais), jeudi 5 septembre. Le tout à 80 mètres du sol et à une vitesse de 134 km/h.

"J'ai juste vu le téléphone me passer devant, j'ai tendu le bras et je l'ai attrapé, raconte Samuel Kempf. J'étais assis à côté de ma cousine, elle m'a dit qu'elle l'avait vu mais qu'elle avait trop peur de lâcher (son siège) et qu'elle allait le laisser filer."

Le propriétaire du portable, qui se trouvait deux rangées devant, a pu retrouver son téléphone à la fin du parcours. "Il n'arrivait pas à y croire, il m'a enlacé", raconte ce touriste. En remerciement, il lui a offert la vidéo de son exploit, filmée par les caméras fixées aux sièges.