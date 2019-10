Un couple de Français retrouvé mort par balles en Catalogne

L'homme et la femme étaient originaires de Bretagne et ont été découverts dans une chambre d'hôtel, à Cadaquès.

Deux jeunes Français de 29 et 30 ans, originaires de Bretagne, ont été retrouvés morts par balles dans leur chambre d'hôtel en Espagne, rapporte mercredi 23 octobre France Bleu Armorique. Il s'agit d'un couple qui résidait à Guichen, en Ille-et-Vilaine.

Les corps localisés grâce au portable de la jeune femme

Ce sont les parents de la jeune femme qui ont donné l'alerte en signalant la disparition de leur fille le 15 octobre dernier auprès des gendarmes de Bain-de-Bretagne. Le téléphone portable de la jeune femme a alors permis de la localiser en Espagne, et deux jours plus tard, le centre de coopération policière et douanière a contacté les gendarmes bretons pour indiquer que les corps des deux jeunes gens avaient été retrouvés dans une chambre d'hôtel de Cadaquès, en Catalogne.

L'homme était connu de la justice pour des faits de braquages

Une autopsie a été ordonnée. L'enquête est conduite par les autorités espagnoles et une demande d'enquête européenne a été faite par le parquet de Rennes pour suivre la procédure. Le jeune homme avait commis plusieurs braquages dont celui d'un Leclerc qui lui avait valu cinq ans de prison. Il avait avoué, lors du procès, être toxicomane.