Tempête Gloria : trois morts en Espagne, les Pyrénées-Orientales en alerte

L'eau est entrée dans les commerces du bord de plage de Xabia (Espagne), causant de désastreux dégâts. Plus loin, les routes sont complètement inondées. Les vagues surpuissantes atteignent près de huit mètres de haut. La région de Valence est en alerte rouge. La Tempête Gloria a fait au moins trois morts.

Quatre mois de pluie en quatre jours

Le phénomène se dirige maintenant vers les Pyrénées-Orientales. A Argelès-sur-Mer, des maisons ont déjà été inondées lundi avec plus de dix centimètres d'eau. D'ici jeudi, il devrait tomber l'équivalent de quatre mois de pluie. Le département est en alerte orange. Les automobilistes sont appelés à la plus grande prudence. Il a plu toute la nuit de lundi à mardi. Les pompiers n'ont pas eu besoin d'intervenir. Mardi, la limite pluie-neige va remonter en altitude. La fonte des neiges pourrait grossir le niveau des cours d'eau, d'autant plus qu'avec la force des vents marins, les cours d'eau ne peuvent pas se déverser dans la mer.

