DIRECT. Tempête Gloria : 1 500 foyers privés d'électricité à cause de la neige dans les Pyrénées-Orientales

: Les Pyrénées-Orientales se réveillent sous la pluie et sous la neige ce matin. La tempête Gloria s'abat sur le département, placé en vigilance orange neige-verglas et pluie-inondation. "Il n'y a pas de dégâts majeurs à signaler", résume sur franceinfo le contrôleur général des pompiers des Pyrénées-Orientales.

: Au menu de l'actualité aujourd'hui :



Les audiences en destitution de Donald Trump s'ouvrent aujourd'hui au Sénat, à Washington. S'affronteront dès 13 heures (heure locale) l'opposition démocrate, qui réclame la destitution du président des Etats-Unis, et la majorité républicaine, bien déterminée à l'acquitter le plus vite possible. Cette première séance, sous la houlette de John Roberts, président de la Cour suprême, devrait être très formelle : les Sénateurs devraient uniquement se prononcer sur les règles qui encadreront le procès.



Trois personnes sont mortes en Espagne et près de 200 000 élèves étaient privés de classe en raison de la tempête "Gloria", qui frappe principalement l'est du pays. Les Pyrénées-Orientales sont placées en alerte orange en vue de l'arrivée sur l'Hexagone de la tempête.



Un homme rentrant de Chine et présentant les symptômes d'un mystérieux virus, proche du Sras et transmissible entre humains, a été placé à l'isolement à son domicile en Australie. Cet homme, qui serait le premier cas suspect de ce nouveau coronavirus dans le pays, est récemment rentré de Wuhan, une ville de centre de la Chine où la grande majorité des contaminations ont été recensées. Jusqu'à présent, quatre morts et plus de 200 contaminations ont été recensées.



Le 50e Forum de Davos s'ouvre aujourd'hui, en présence notamment du président américain Donald Trump et de la militante écologiste Greta Thunberg. Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, doivent se rencontrer au Forum économique mondial pour discuter du projet de taxe international sur le numérique.