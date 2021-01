Tempête Filomena : des chutes de neige historiques font trois morts en Espagne

Filomena a balayé l'Espagne, provoquant des chutes de neige exceptionnelles. La tempête qui s'est abattue sur le pays, paralysant notamment Madrid, a causé la mort de trois personnes, a annoncé samedi 9 janvier le ministre espagnol de l'Intérieur."Si, malgré les conditions météorologiques extrêmement difficiles, le nombre des incidents est relativement limité, nous déplorons la mort de trois personnes", a déclaré Fernando Grande-Marlaska au cours d'une conférence de presse, sans fournir de détails.

Quelque 20 centimètres de neige devraient en moyenne encore tomber samedi à Madrid et sur le plateau du centre du pays et jusqu'à 50 centimètres pourraient recouvrir les zones les plus en altitude dans cette zone. La tempête Filomena se déplacera vers le nord-est dimanche, ce qui va entraîner une diminution des chutes de neige même si les températures vont rester exceptionnellement basses.

Madrid paralysée

Selon l'agence météorologique Aemet, qui a placé cinq régions du centre du pays, dont Madrid, en alerte rouge, cette situation est "exceptionnelle". La circulation sur environ 400 routes dans le pays est difficile, et des centaines de camionneurs étaient bloqués à travers le pays vendredi soir. Trois cents d'entre eux avaient déjà dû passer la nuit de jeudi à vendredi sur un parking près de Cuenca, dans le centre du pays.

Cela faisait 50 ans que la capitale n'avait pas connu de telles chutes de neige. "La situation est d'une extrême gravité", a mis en garde son maire José Luis Martinez-Almeida sur Twitter, en appelant les habitants à ne pas sortir de chez eux.

La circulation des bus publics a été suspendue dans la ville, tout comme la collecte des ordures, et les parcs sont fermés. L'aéroport international de Barajas restera fermé toute la journée de samedi, "pour raisons de sécurité". Le trafic ferroviaire entre Madrid et Valence est aussi perturbé, selon la compagnie de chemins de fer Renfe.