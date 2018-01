VIDEO. L'indépendantiste catalan Carles Puigdemont embrasse le drapeau espagnol à deux reprises

La scène est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Une vidéo montrant l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont en train d'embrasser le drapeau espagnol sur l'insistance d'un passant a fait le tour des réseaux sociaux, mardi 23 janvier, en Espagne. Sur cette vidéo qui aurait été tournée au cours de la visite à Copenhague (Danemark) de Carles Puigdemont, on peut voir un jeune homme qui s'approche de lui au moment où il boit un café dans un centre commercial.

Un español increpa a Puigdemont en Copenhague y le insta a besar la bandera de España. pic.twitter.com/CipoAP5f71 — La Vanguardia (@LaVanguardia) 23 janvier 2018

L'homme tend vers Carles Puigdemont un drapeau espagnol rouge et jaune en lui disant : "J'ai là un drapeau espagnol, Puigdemont, je sais que vous l'aimez. Prenez-le et embrassez-le s'il vous plait." Souriant, Carles Puigdemont répond qu'il n'a "aucun problème"' avec le drapeau espagnol et l'embrasse deux fois. L'homme l'interpelle alors : "Et à propos de l'indépendance ? Ce n'est pas un problème ?" avant d'avertir l'ancien président de la Catalogne : "Une prison espagnole vous attend."

Mardi, Carles Puigdemont a souhaité pouvoir rentrer en Espagne sans risquer une incarcération afin de défendre sa candidature à la présidence de la Catalogne, malgré la promesse de Madrid de l'arrêter. S'il rentrait en Espagne, le leader indépendantiste, qui a fui en Belgique fin octobre, serait arrêté dans le cadre d'une enquête pour "rébellion", "sédition" et "malversation de fonds".

"Nous n'avons aucun problème avec l'Espagne ou son drapeau"

Carles Puigdemont a partagé la vidéo sur son compte Twitter en l'accompagnant du message : "Un jour, ils comprendront que nous n'avons aucun problème avec l'Espagne ou son drapeau." "La bataille est contre ceux qui exercent le pouvoir d'une manière despotique", assure-t-il.

Algun dia entendran que no tenim cap problema amb Espanya ni amb la seva bandera. La batalla és contra qui exerceix el poder despòticament. La democràcia és més important que totes les fronteres, totes les banderes i totes les constitucions https://t.co/IIMbicLt43 — Carles Puigdemont (@KRLS) 23 janvier 2018

La vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreux commentaires en Espagne. La vice-première ministre Soraya Saenz de Santamaria a estimé que Carles Puigdemont "se dédiait au show business". Il est "capable d'embrasser des drapeaux que dans d'autres contextes il rejette" pour apparaître à la télévision, a-t-elle déclaré dans une interview à la télévision publique espagnole.