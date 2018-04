Manuel Valls : en marche vers Barcelone ?

Ce vendredi 20 avril, Manuel Valls était en Espagne, comme souvent ces derniers temps. Alors qu'il rappelait son engagement contre le séparatisme catalan à la télévision espagnole, l'ancien Premier ministre français a laissé entendre qu'il pourrait briguer la mairie de Barcelone en 2019. "Je me suis impliqué dans ce débat en tant qu'Européen. Parce que les conséquences pour l'Europe étaient très importantes. Continuer ce débat autrement, je vais vous répondre comme un homme politique, oui, cela m'intéresserait", a-t-il déclaré.

Retrouver des perspectives politiques

Né à Barcelone, naturalisé français à 18 ans, Manuel Valls aime rappeler qu'il a grandi en Catalogne. L'ancien socialiste se présenterait sous les couleurs de Ciudadanos, un parti de centre droit à la fois libéral et social attaché à la laïcité et opposé à l'indépendance de la Catalogne. Depuis l'automne, Manuel Valls multiplie les voyages en Espagne et participe à de nombreux débats. Député apparenté à La République en marche, il est aujourd'hui dépourvu de perspectives politiques en France. Un retour dans sa ville natale pourrait bien changer le donne.

