Espagne : Manuel Valls "étudie" la possibilité d'une candidature à la mairie... de Barcelone

L'herbe est toujours plus verte ailleurs. L'ancien Premier ministre français Manuel Valls "étudie" la possibilité de se porter candidat à la mairie de Barcelone, sa ville natale, en 2019, d'après ce qu'il a confirmé vendredi 20 avril à la chaîne publique espagnole TVE. Il pourrait se présenter sous les couleurs de Ciudadanos, parti hostile à l'indépendance de la Catalogne. L'ex-candidat malheureux à la primaire socialiste pour l'élection présidentielle en France, aujourd'hui député apparenté La République en marche, a confirmé avoir reçu une proposition en ce sens de la part de la formation dirigée par Albert Rivera.

"Ça m'intéresserait de continuer (à participer au) débat sur l'indépendance et je vais l'étudier," a expliqué Manuel Valls qui, à 55 ans, s'est beaucoup impliqué ces derniers mois dans le débat sur l'indépendance de la Catalogne, à laquelle il s'est toujours montré farouchement hostile. Espagnol de naissance, Manuel Valls a été naturalisé français à l'âge de 20 ans. Depuis le traité de Maastricht de 1992, les citoyens de l'Union européenne résidant dans un autre Etat membre que leur pays d'origine peuvent voter et présenter leur candidature aux élections municipales et européennes dans les mêmes conditions que les nationaux.