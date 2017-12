L'Espagne retire le mandat d'arrêt européen lancé contre l'ancien président catalan Carles Puigdemont

Carles Puigdemont va-t-il pouvoir rentrer en Catalogne ? Le tribunal suprême espagnol a retiré, mardi 5 décembre, le mandat d'arrêt européen visant l'ancien président catalan destitué et quatre membres de son ancien gouvernement. Après la proclamation unilatérale d'indépendance, jugée illégale par Madrid, ils avaient quitté le pays pour se rendre en Belgique.

BREAKING: Supreme Court judge withdraws European Arrest Warrants for Puigdemont and four former regional ministers in Brussels. pic.twitter.com/6W7GLNSedW