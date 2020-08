Eurozapping : Vérone inondée par la grêle ; Tesco parie sur le commerce en ligne

Une tempête de grêle spectaculaire en Italie. Un homme pris dans une marée de grêlons lutte pour ne pas être immergé dimanche 23 août. En dix minutes, Vérone, au nord de l’Italie, a été submergée. Les dégâts se chiffrent en millions d’euros. la ville a été déclarée en état de catastrophe naturelle.

Le Covid-19 fait peur à la Catalogne

Tesco rebondit. Ses magasins ayant été désertés en raison de la pandémie de Covid-19, le géant des supermarchés au Royaume-Uni va créer 16 000 emplois dans la vente en ligne, qui a explosé pendant le confinement. Tesco a décidé de transformer son entreprise pour coller à ce nouveau modèle économique.

En Espagne, les mesures contre l’épidémie de coronavirus se durcissent lundi 24 août. En Catalogne, les rassemblements de plus de dix personnes en public comme en privé sont interdits, les églises verront leur capacité d’accueil limitée à 33% et les bars et restaurants à 50%. L’Espagne compte 20 000 nouvelles contaminations depuis vendredi, 400 000 au total, un coup dur pour l’activité touristique, qui a baissé de 73% en juillet.

