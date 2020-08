Italie : la ville de Vérone saccagée par les inondations

Des rues transformées en torrents de glace, et des dizaines de voitures prises aux pièges. Une automobiliste filme un homme qui s’extrait d’une ruelle inondée, il y parvient sur la pointe des pieds. L’orage de grêles est d’une violence inouïe après plusieurs semaines de sécheresse. Vérone se trouve dans une cuvette entourée de collines, l’eau et la boue se sont déversées pendant une heure. Le phénomène cause des dégâts considérables dans un quartier classé monument historique.

Des millions d’euros de dégâts

"C’est la troisième fois qu’on est inondés. Mais à ce niveau-là ce n’était jamais arrivé", raconte une habitante. La nuit tombée, les secours sont débordés, des centaines de personnes sont sinistrées, des boutiques inondées, des centaines de voitures hors d’usage. Les dégâts se chiffrent en millions d’euros. Les opérations de nettoyage se poursuivent ce matin. Désertée par les touristes depuis le printemps avec la crise sanitaire, la ville de Vérone en grande difficulté financière a sollicité l’aide de l’État.