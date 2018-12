Eurozapping : un prédicateur interpellé en Allemagne, des dirigeants de la Catalogne jugés

Importante opération antiterroriste en Allemagne. Une mosquée a été perquisitionnée tôt mardi 18 décembre dans le nord de Berlin. La police a arrêté un prédicateur, accusé d'avoir transféré des fonds en Syrie pour commettre des actes terroristes.

Ouverture à Madrid du procès contre neuf dirigeants de la Catalogne. La première audience doit décider si la Cour suprême est compétente ou non pour juger le fond de l'affaire. Les indépendantistes sont accusés de rébellion lors de la tentative de sécession de la Catalogne en octobre 2017. Toujours en détention, certains sont en grève de la faim et demandent à l'UE d'intervenir. En cas de condamnation, les dirigeants catalans encourent jusqu'à 25 ans de prison.

Mourinho limogé par Manchester

José Mourinho n'est plus l'entraîneur de Manchester United. L'entraîneur portugais a quitté le club de foot anglais avec effet immédiat mardi matin après deux ans et demi de collaboration. Il s'était mis à dos son vestiaire. Ses résultats étaient aussi décevants. Le club le plus riche du monde va nommer un coach par intérim jusqu'à la fin de la saison.

Une première en Belgique. Une voiture autonome sans chauffeur est en test dans un village de Wallonie. Il parcourt 500 mètres de distance, mais repère les dangers grâce à des capteurs. Plusieurs villes ont montré leur intérêt tandis que des utilisateurs estiment que c'est un "gadget".

Le JT

Les autres sujets du JT