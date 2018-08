Espagne : des hackers paralysent les sites d'institutions pour protester contre la politique du gouvernement en Catalogne

Des hackers de la mouvance Anonymous qui s'opposent à la politique du gouvernement espagnol en Catalogne ont revendiqué lundi 20 août des attaques contre des sites internet de plusieurs institutions espagnoles.

Les sites du ministère de l'Economie, du Parti socialiste du chef du gouvernement Pedro Sanchez, du Conseil du pouvoir judiciaire ou du gestionnaire du réseau électrique espagnol REE étaient inaccessibles aux alentours de 15 heures. Les sites internet de la police nationale, du ministère des Affaires étrangères et de la Cour constitutionnelle ont également été attaqués, selon des tweets publiés par des comptes de la mouvance Anonymous, un collectif de hackers militants.

"Hé l'Espagne, nous voyons que vous faites toujours du mal au peuple catalan. Ce n'est pas une blague. Nous ferons du mal à votre gouvernement aussi !", peut-on lire dans un communiqué relayé par ces comptes anonymes.

Hey Spain, We are watching that you still hurt Catalan people. This is not a joke. We will hurt your Government too. This is a type of protest. We will not stop! #OpCatalunya #Anonymous We will use the #OpCatalunya hashtag in every attack pic.twitter.com/smsWM83E3b