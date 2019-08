Barcelone : une bombe découverte près d'une plage

Sur une plage très fréquentée de la ville de Barcelone (Espagne), un agent de la guardia civil en congés a découvert par hasard en se baignant un engin explosif. La plage a été aussi tôt évacuée. "C'était plutôt choquant ! On pensait qu'il y avait des bactéries dangereuses, ou que quelqu'un s'était noyé. Mais on ne s'attendait vraiment pas à une bombe", témoigne une vacancière.

Coulée par 40 mètres de fond

Très vite, les démineurs ont localisé la bombe à 25 mètres du rivage, et à 3 mètres de profondeur. À l'intérieur, il y avait 70 kg de TNT, et la bombe a été datée de la guerre civile espagnole (1936-1939). Les artificiers ont alors utilisé des ballons immergés pour déplacer la bombe, avant de la faire exploser."On a déplacé l'explosif à un mille de la cote, on l'a coulé à 40 mètres de fond et on l'a neutralisé. Il n'en reste plus rien", a indiqué Juan Pedro Saura Navas, lieutenant de la marine espagnole.