"Barcelona express" ou Paris-Barcelone en auto-stop

Question auto-stop, Tony est Anaïs sont incollables. À 22 et 26 ans, ils ont pas mal de kilomètres au compteur. Ce jour-là, devant les caméras de France 3, ils leur a fallu moins d'un quart d'heure pour convaincre un automobiliste. Tony est chauffeur routier et Anaïs, esthéticienne-masseuse. De retour après presque deux ans de voyages à travers le monde, ils préparent la "Barcelona express" depuis plus d'un mois dans leur camping-car.

Cinq jours de compétitions et 300 équipes

"C'est cinq jours de compétitions avec 300 autres équipes. On va pouvoir se mettre à l'épreuve, à travers des épreuves diverses, de l'auto-stop et puis quand même une sacrée distance en cinq jours", explique Anaïs Fourtet, la voyageuse globe-trotteuse et compagne de Tony. "On a jamais fait de challenge à deux, en couple", précise Tony Poulain. Et la nouveauté, ils en raffolent. Leur périple les a mené dans bon nombre de pays.

