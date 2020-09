Méditerranée : un crabe à pinces bleues désespère les pêcheurs

Petit mais redoutable pour les filets, tel est le crabe à pinces bleues qui a décidé d’élire domicile dans le Golfe du Lion, en Méditerranée. S’il se fait remarquer par son physique atypique, ce dernier n’est pas au goût des pêcheurs d’anguilles qui sont désemparés. "Au moment où tu crois que ça va aller, tu rentres deux ou trois crabes dans un filet et il te le met en morceaux", témoigne l'un d'eux. Et toutes les anguilles s’échappent malheureusement.

Des pêcheurs dépités

Ce spécimen provient des côtes atlantiques américaines. Il est arrivé dans l’Hexagone via l’Espagne. Les femelles sont impressionnantes puisqu’elles peuvent pondre jusqu’à 2 millions d’œufs à la fois. "Les premiers petits qu’on a trouvé, c’était en novembre 2019", explique Thierry Auga Bascou, agent technique de l’environnement du Parc naturel marin du Golfe du Lion. Le souci est que ce crabe n’a pas de prédateur et qu’il mange aussi bien les huîtres que les moules et les poissons...