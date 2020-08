L'Eurozapping : inquiets, les professeurs espagnols appellent à la grève

Face à la Covid-19, les enseignants espagnols appellent à la grève. Par exemple, en Catalogne, la prise de température et le port du masque est obligatoire, mais dans le pays chaque région décide. Les syndicats enseignants dénoncent la précipitation et l'impréparation. Ils craignent que les écoles deviennent des foyers de contamination et appellent à la grève pour le 4 septembre. "Il faudrait s'accorder sur quelques mesures phares pour tous les enfants", réclame une syndicaliste. La rentrée s'annonce compliquée.

Tensions en Méditerranée

La Grèce et la Turquie se provoquent en Méditerranée. Entre entraînements européens et d'autres turcs, le gouvernement grec a choisi ce moment pour augmenter son emprise dans le secteur. "La Grèce veut étendre immédiatement ses eaux territoriales à l'ouest de 6 ou 12 milles nautiques", a annoncé Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre. Inadmissible pour Recep Tayyip Erdogan déterminé lui à "utiliser toutes les armes militaires politiques et économiques". Réunis à Berlin, les ministres de la Défense européens cherchent à calmer le jeu.

Enfin, Londres réclame une enquête sur l'empoisonnement d'Alexeï Navalny. Il est dans le coma après avoir voyagé dans un avion russe. Boris Johnson s'est dit très inquiet.

