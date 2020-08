Turquie : les ambitions d'Erdogan en Méditerranée

C. Cuello

C. Cuello franceinfo France Télévisions

Il se voit en sultan du 21e siècle, un successeur des grands califes ottomans. Recep Tayyip Erdogan place au cœur de sa politique la nostalgie de l'ex-Empire. Depuis le coup d'État raté contre lui il y a quatre ans, son régime est devenu de plus en plus autoritaire. "Ceux qui mènent un coup contre l'Etat doivent en payer le prix", martelait-il. Depuis, il en a profité pour faire arrêter la plupart de ses opposants : des militaires, fonctionnaires, juges, enseignants mais aussi beaucoup de journalistes et députés. Les Kurdes sont accusés de terrorisme. À l'extérieur, Erdogan rêve d'Empire Ottoman.

Jusqu'où ira Erdogan ?

À son apogée au 17e siècle, l'empire Ottoman régnait sur un territoire six fois plus grand qu'aujourd'hui. Au nom de sa lutte contre les Kurdes, la Turquie a envahi plusieurs zones dans le Nord de la Syrie, mais les troupes se battent aussi en Libye. Le président truc veut aussi une réislamisation de son pays, en témoigne la transformation de l'église Sainte-Sophie en mosquée. Une action perçue comme une provocation par le voisin grec.

Le JT

Les autres sujets du JT