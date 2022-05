L'Espagne va limiter l'usage de la climatisation dans les bâtiments publics, le télétravail des fonctionnaires encouragé

Un effort pour réduire sa consommation énergétique. L'Espagne va encourager le télétravail des fonctionnaires et limiter la climatisation dans les bâtiments publics, dans le cadre des demandes de Bruxelles pour mettre fin à la dépendance européenne au gaz russe. En vertu d'un "plan d'efficience énergétique", publié jeudi 26 mai au journal officiel, le thermostat des climatiseurs ne devra pas être positionné en deça de 27 degrés. En hiver, celui du chauffage ne pourra pas être positionné au-dessus de 19 degrés.

Ces mesures s'appliqueront "à chaque fois que cela sera possible techniquement". Le plan prévoit également des mesures pour encourager les fonctionnaires à utiliser les transports en commun pour les trajets domicile-travail, ainsi qu'un renforcement du télétravail dans l'administration. Les salariés de la fonction publique d'Etat pourront effectuer "trois jours de travail à distance pour deux jours de travail en présentiel", a souligné la ministre de la Fonction publique, Maria Jesus Montero, précisant que ces mesures s'appliquaient "immédiatement".

Courant mai, la Commission européenne a présenté un plan de 210 milliards d'euros prévoyant un essor des énergies renouvelables et d'importantes économies d'énergie, afin de s'affranchir "le plus vite possible" des importations de gaz russe en réaction à la guerre en Ukraine. Plusieurs Etats membres ont d'ores et déjà annoncé des mesures concernant les bâtiments publics, à l'image de l'Italie.