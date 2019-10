Intempéries : un homme mort et deux personnes portées disparues en Espagne

Dans la nuit de mardi 22 à mercredi 23 octobre, un courant d'eau destructeur déferle dans les rues d'Arenys De Munt, un village en Catalogne (Espagne). L'eau emporte même de nombreux véhicules en perdition. "C'est la plus grande inondation que j'ai jamais vue", confie un habitant. Un homme a trouvé la mort pendant ces intempéries dans cette région au nord-est de l'Espagne. Âgé de 75 ans, il tentait de récupérer sa voiture, emportée par une rivière.

25 000 foyers sans électricité

Deux autres personnes sont toujours portées disparues et 25 000 foyers sont privés d'électricité. La même pluie diluvienne s'est abattue dans les Baléares. Sur l'île de Minorque, les rues sont inondées et plus au sud, à Ibiza, les dégâts matériels sont importants, notamment sur les lignes électriques. De nombreuses voitures, quant à elles, sont également très abîmées.

