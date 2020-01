Eurozapping : la semaine des quatre jours en Espagne

La semaine de quatre jours fait son entrée en Espagne. Depuis le 1er janvier, ces employés de Software Delsol ne travaillent plus que quatre jours par semaine pour le même salaire. "Nous souhaitons recruter de nouveaux talents et augmenter la productivité", déclare la sous-directrice Pilar Meseguer. Moins d'heures au travail et plus de convivialité, les salariés en redemandent.



Des lacs qui chantent en Suisse



On peut entendre une sérénade d'hiver sur le lac de Sils près de Neuchâtel (Suisse). Un phénomène rare provoqué par les fissures de la glace sous l'effet de la chaleur. "Lorsque la glace se fissure, on sent une vibration c'est un peu aventureux", lance un patineur. Le phénomène est fugace. Il a besoin d'une glace très froide caressée par les rayons du soleil. Quand la neige tombe, le lac est étouffé par les flocons.