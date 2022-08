Eurozapping : incendies en Russie, euthanasie d’un prévenu en Espagne et excuses réitérées pour Sanna Marin

La télévision russe ouvre son journal avec des incendies préoccupants. Une chaleur inhabituelle, des vents violents. À 250 kilomètres de Moscou, les incendies ont déjà ravagé plus de 11 000 hectares. Une préoccupation qui a supplanté la guerre en Ukraine pour le chef du Kremlin : "Les incendies continuent à se propager. Ils sont à moins de cinq kilomètres des habitations. C’est inquiétant, il faut tout faire pour les stopper", a déclaré Vladimir Poutine. Plus de 9 500 pompiers, 8 avions et 7 hélicoptères ont été dépêchés sur les lieux pour lutter contre le feu.

L’Espagne euthanasie un prévenu avant son procès. C’était en décembre dernier. Ce tireur à Taragon avait blessé trois collègues et deux policiers. Touché dans la fusillade il était devenu tétraplégique. Et c’est pourquoi il vient d’obtenir d’être euthanasié avant même son procès. Le droit de mourir dignement a prévalu face à l’obligation de rendre compte de ses actes devant la justice, malgré l’indignation des victimes. Une première en Espagne.

La Première ministre finlandaise s'excuse à nouveau

La première ministre finlandaise dans la tourmente. D’abord cette vidéo qui la montre en train de danser, puis cette photo qui a été prise dans sa résidence officielle. Aujourd’hui, elle s’excuse les larmes aux yeux. "Je suis un être humain. Moi aussi, la joie, la lumière et le plaisir me manquent parfois, au milieu de ces nuages qui obscurcissent l’horizon." Avec ce mea culpa, la première ministre espère que les finlandais lui pardonneront ses erreurs de jeunesse. À 36 ans, elle est l’une des plus jeunes cheffes de gouvernement au monde.