La fille d’un proche de Vladimir Poutine tuée : la piste criminelle est validée

Elle s’appelait Daria Douguine. Présentée comme journaliste et politologue, cette jeune femme de 29 ans était aussi la fille d’Alexandre Douguine, un homme dont on dit qu’il a l’oreille de Vladimir Poutine, et un partisan de la méthode radicale face à l’Ukraine. Samedi 20 août, Daria Douguine roulait dans la voiture de son père, quand celle-ci a explosé.