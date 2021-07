Eurozapping : hommage aux morts du Covid-19 en Espagne, un journaliste tué aux Pays-Bas

L’Espagne rend de nouveau hommage aux morts du Covid-19. 80 000 personnes sont décédées dans le pays. La cérémonie a réuni une centaine de familles de soignants et vise à sensibiliser la population, particulièrement les jeunes, et les pousser à se faire vacciner. Au Kosovo, un mystérieux empoisonnement a contraint 1 500 personnes à se rendre à l’hôpital pour des douleurs abdominales et de la fièvre. Deux sont décédées. Les agents du renseignement tentent de comprendre la cause.

Un célèbre journaliste tué

Aux Pays-Bas, le journaliste Peter de Vries, figure du métier, est mort. Ce spécialiste des affaires criminelles a été tué dans un guet-apens, atteint de plusieurs balles par des tireurs, le 6 juillet dernier. Les autorités ont arrêté deux suspects, mais cherchent toujours les commanditaires. Enfin, en Roumanie, un hélicoptère américain a été contraint d’atterrir en urgence, suscitant la peur des habitants de Bucarest, la capitale.