Eurozapping : flambée du prix de l’électricité en Espagne ; des légumes plus écoresponsables aux Pays-Bas

Le prix de l’électricité bat tous les records en Espagne. À compter du 30 septembre, il faudra débourser plus de 200 euros le mégawatt/heure, soit trois fois plus que l’année précédente. Pour les consommateurs qui ne sont pas au tarif réglementé, la guerre commerciale entre les compagnies a commencé. La hausse est liée au tarif de la tonne de CO2 et au prix du gaz. L’Union européenne est le seul espoir pour l’Espagne : elle pourrait centraliser les achats de gaz et revoir le système de tarification de l’électricité.

Légumes antigaspi aux Pays-Bas et inspection des frontières en Belgique

Les Pays-Bas inventent les légumes antigaspillages. Des feuilles de salade ont été spécialement conçues pour se glisser dans un hamburger. Des brocolis ont désormais des tiges affinées, au terme de sept ans de sélection de variétés pour éviter d’en jeter. Les supermarchés viennent chercher les légumes de demain dans des champs d’innovation. Actuellement, plus de 30% de ces denrées finissent à la poubelle.

La Belgique contrôle ses bornes frontalières avec l’Allemagne. Les inondations ont emporté certaines d’entre elles, modifiant les frontières entre les deux pays. Les Belges ont décidé d’y remettre de l’ordre. Plus d’un millier de bornes vont ainsi se voir offrir une inspection et un toilettage complet.