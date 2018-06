Eurozapping : coup dur pour Mercedes, prison ferme pour le beau-frère d'un roi

Mercedes touché à son tour par le Dieselgate. Près de 800 000 véhicules vont être rappelés à travers toute l'Europe. Une exigence du ministère des Transports allemand qui a découvert des logiciels capables de fausser les niveaux d'émissions de gaz polluants. Le PDG de Daimler, propriétaire de Mercedes, obtempère. Un coup dur pour les exportations du constructeur.

Une histoire vache qui finit bien

Prison ferme pour le beau-frère du roi en Espagne. Cet ancien champion de handball et époux de l'infante Cristina devrait bientôt être incarcéré. Le tribunal suprême espagnol a confirmé mardi 12 juin sa condamnation à 5 ans et 10 mois de prison pour avoir détourné plusieurs millions d'euros de son association à des fins personnelles.

Une vache bulgare qui s'était égarée en Serbie voisine devait être abattue. Hors des frontières de l'Union européenne, elle ne pouvait revenir en Bulgarie, étant considérée comme une importation illégale. Son propriétaire a remué ciel et terre et l'affaire est remontée jusqu'à Bruxelles, qui a fait preuve de mansuétude. La vache sera donc épargnée. Elle va repasser la frontière et bientôt mettre bas.

