Espagne : un volcan de l'île de La Palma, aux Canaries, entre en éruption pour la première fois depuis cinquante ans

Il était sous haute surveillance depuis plusieurs jours. Le volcan Cumbre Vieja de l'île espagnole de La Palma, dans l'archipel des Canaries, est entré en éruption dimanche 19 septembre, pour la première fois depuis cinquante ans. De grandes colonnes de fumées, de cendres et des jets de lave s'échappaient de plusieurs points du volcan, comme on peut le voir sur les images diffusées sur Twitter par la chaîne RTVC.

Le Premier ministre Pedro Sanchez, qui devait se rendre à New York pour l'assemblée générale des Nations Unies, a décidé de se rendre immédiatement sur place. "L'éruption a commencé dans la zone de Cabeza de Vaca, à El Paso", a indiqué sur son compte Twitter le gouvernement local de l'île (cabildo), qui a commencé à procéder à des évacuations dans les zones habitées les plus proches du volcan. "Il est demandé à la population de faire preuve d'une extrême prudence et de rester à l'écart de la zone d'éruption pour éviter tout risque inutile", a-t-il poursuivi.

La dernière éruption remontait à 1971

Le président de la région des Canaries, Angel Victor Torres, a de son côté souligné la "chance" que cette éruption ait eu lieu "dans une zone dépeuplée" de cette île comptant plus de 80 000 habitants, l'une des sept de l'archipel situé au large du nord-ouest de l'Afrique.

Le ministère de l'Intérieur a annoncé que plus de 200 membres des forces de l'ordre avaient été mobilisés avec un hélicoptère. La dernière éruption du Cumbre Vieja avait eu lieu en 1971.

D'origine volcanique, l'archipel espagnol des Canaries a connu sa dernière éruption en 2011, sous-marine cette fois, au niveau de l'île d'El Hierro, qui avait entraîné l'évacuation de plusieurs centaines de personnes de certaines zones de cette île.