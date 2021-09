Espagne : pourquoi la lave du volcan de La Palma ne doit pas entrer en contact avec la mer ?

L'éruption du volcan de l'île de La Palma, en Espagne, se poursuit mercredi 22 septembre. Pourquoi est-ce si inquiétant que la lave tombe dans la mer ? "Ce qui est assez rassurant ce matin, c'est que la lave est encore à deux kilomètres de la mer et en plus elle avance très doucement. Les experts s'inquiètent de l'émanation de gaz toxiques parce que lorsque la lave va rencontrer la mer, il y aura des explosions de morceaux de lave, il y aura des vagues d'eau bouillante et surtout, les nuages engendrés par l'interaction entre la lave et l'eau de mer vont être très toxiques", explique la journaliste Maryse Burgot, en direct de l'île de La Palma, aux Canaries (Espagne).

"Beaucoup de tensions autour de ce volcan"

Pour empêcher cette situation, les pompiers tentent actuellement quelque chose de difficile. "Ils essaient de détourner le cours de la lave pour l'envoyer vers un immense ravin et l'empêcher d'atteindre la mer. On ne sait pas s'ils vont réussir, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de tensions autour de ce volcan", poursuit la journaliste.